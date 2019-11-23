Külliye'ye giden CHP'li iddiası! Rahmi Turan; 'O isim Muharrem İnce' dedi

Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la CHP'li bir ismin görüştüğü yönünde yalanlar uydurmaya devam eden Turan, bugün Sözcü Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “Kaynağımın bana söylediğine göre, Külliye’de Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş” dedi.

Söz konusu konuya ilişkin açıklama yapan Muharrem İnce’nin “Eğer benim görüştüğüme dair bir belge varsa Taksim’de kendimi yakarım” demişti.

İNCE, ÇOK SERT ÇIKTI

Erdoğan'la görüşen ismin kendisi olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Rahmi Turan ciddiye aldığım bir isimdir. O yazmışsa ciddiye alırım. Fakat bugün sabahtan beri toto oynanıyor. Ama şimdi ciddi bir sorun var ortada. Bu iddia doğruysa Cumhurbaşkanı ile ilgili bir sorun var ortada. Cumhurbaşkanı herkesle görüşür ama bir partinin genel başkanını belirlemek için kimseyle görüşemez. Eğer benim görüştüğüme dair bir belge varsa Taksim’de kendimi yakarım"

Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir isimle Beştepe'de görüştüğü iddiasını ortaya atmıştı. CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu ise katıldığı televizyon programında, Beştepe'ye giden CHP’liyi bildiğini ifade etmişti. Muharrem İnce ise Kılıçdaroğlu'nun seslenerek "Kişi açıklanmazsa bu CHP kurultayına yönelik bir oyun demektir" açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HODRİ MEYDAN

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına karşılık, "Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan... Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?" diye konuştu.

KURTULMUŞ, CHP'NİN İÇ ÇEKİŞMELERİNE İŞARET ETTİ

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, iddialarla ilgili olarak, "Dedikodu üzerinden bir siyasi gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Bu maalesef öyle görünüyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç çekişmelerinin bir aracı olarak Cumhurbaşkanımızın ismini kullanmaya çalışmak isteğidir. Öyle anlaşılıyor" dedi.