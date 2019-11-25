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25 Kasım 2019 Pazartesi 17:24:57 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 17:29:10

Külliye yalanı tutmayan CHP yeni iftiralara sarıldı

CHP Genel Merkezi, asılsız ve kanıtsız bir söylem üreterek bir CHP'linin Külliye'ye giderek Erdoğan'la gizlice görüştüğünü savundu. Yaklaşan Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabilecek rakipleri peşinen alt etme fikriyle yola çıkılan bu çirkin girişim, üst üste yapılan açıklamalarla yalanlandı. Parti içi entrikaları ortaya çıkan Genel Merkez, bu kez paçayı sıyırmak için yeni iftiralara ve hedef şaşırtma taktiklerine sarıldı.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının gündemine ilişkin kameralar karşısına geçen Parti Sözcüsü faik Öztrak açıklamalarda bulundu.

YALANI AYAĞINA DOLANINCA HEDEF ŞAŞIRTMA PEŞİNE DÜŞTÜ

"Külliye'ye giden CHP'li" yalanı ayağına dolanan CHP'nin Sözcüsü Faik Öztrak, gerçekler ortaya çıkınca hedef şaşırtmak için basını hedef aldı. Öztrak, CHP'nin kumpaslarını deşifre eden yayın organlarını hedef alarak "Son günlerde bir kumpas senaryosu işleme kondu. Bu senaryonun sarayda yazıldığını görmek için saray medyasına bakmak yeter." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAÇIŞINI GÖRMEZDEN GELDİ

Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Başkanını hedef alarak "Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ya ispat et ya çek git" şeklinde meydan okumasına karşı geri vites yapan Kılıçdaroğlu'nun tavrını unutan Öztrak, "Genel başkanımız kumpasın kime yaradığını hangi amaçla yapıldığını anlattı. Hodri meydana hodri meydan dedi." sözleriyle yalanı ayağına dolanınca söylemlerini değiştiren Genel Başkanını korudu.

HABERİN KAYNAĞI CHP İKEN "KUMPAS CHP'YE" DEDİ

Külliye'ye giden CHP''li yalanı ortaya atan gazeteci, haberini Kılıçdaroğlu'na ve CHP'li bir isme dayandırdığını söylerken; Faik Öztrak aksini iddia ederek kumpasın CHP'ye karşı yapıldığını iddia etti. Öztrak, "Bu kumpas CHP'ye karşı yapılmıştır. Bu kumpasın hedefi CHP ve Genel Başkandır." sözleriyle kendi kumpaslarından kendine pay çıkarmaya çalıştı.

(Sabah)

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