04 Temmuz 2019 Perşembe 16:40:54 | Son Güncelleme: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:45:13
Küçükçekmece'de Suriyelilere yönelik olaylara karışan 116 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
İstanbul Küçükçekmece’de Suriyelilere yönelik olaylara karışan 116 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 13 şüpheli adli kontrol hükümlerine tabi tutuldu, 15 yabancı uyruklu sınır dışı edildi.
İstanbul Küçükçekmece’de Suriyelilere yönelik olaylara karışan 116 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 13 şüpheli adli kontrol hükümlerine tabi tutuldu, 15 yabancı uyruklu sınır dışı edildi.
Kaynak: TRT Haber
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