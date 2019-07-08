Dur ihtarına uymayan polisten kaçarken kaza yaptı... Araç içinden 20 mülteci çıktı

Olay saat 01.00 sularında Küçükçekmece D-100 Karayolu Fidanlık mevkii Sefaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, alkol uygulaması yaptığı sırada, 34 YT 6439 plakalı panelvan araç ters yöne girmeye çalıştı. Kaçmaya çalışan araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bu sırada araç sürücüsü ile yanındaki 1 kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Aracı kontrol eden polis ekipleri, çoğunluğu Pakistanlılardan oluşan mültecilerin olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, başka kimsenin kaçmaması için aracın etrafını hemen güvenlik şeridi ile çevreledi ve güvenlik önlemi aldı.

Herhangi bir olumsuz olmaması için trafik bir süre yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Daha sonra mültecilerin götürülmesi için ek araç istendi.

20 mülteci kimlik tespiti için olay yerine sevk edilen araçla karakola götürüldü.

Mültecileri taşına araç ise çekici ile çekildikten sonra trafik normale döndü.

Mültecilerin nereye gittiklerine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

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