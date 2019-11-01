  • Bist 100
    97990.3
  • Dolar
    5,7280
  • Euro
    6,3897
  • Altın
    278,0670
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk ve Rus askerinin ortak kara devriyesinde dikkat çeken detay! İşte ortak devriyenin şifreleri... Türk ve Rus askerinin ortak kara devriyesinde dikkat çeken detay! İşte ortak devriyenin şifreleri...
Sahibinden satılık Formula 3 aracı! Fiyatı ise 65 bin TL Sahibinden satılık Formula 3 aracı! Fiyatı ise 65 bin TL
Kuaförüm Sensin hafta birincisi kim oldu? 1 Kasım Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin hafta birincisi kim oldu? 1 Kasım Kuaförüm Sensin kim elendi?
Ankara-Bala kara yolunda servis aracı devrildi: 30 yaralı Ankara-Bala kara yolunda servis aracı devrildi: 30 yaralı
Prof.Dr. Jeffrey D. Sachs: ABD, dünya nüfusunun yüzde 4,4’üne sahipken dünyayı yönetemez Prof.Dr. Jeffrey D. Sachs: ABD, dünya nüfusunun yüzde 4,4’üne sahipken dünyayı yönetemez
Zeynep Korel merak edilenleri anlatmaya devam ediyor: Kardeşimin hamile olduğunu bile bilmiyordum Zeynep Korel merak edilenleri anlatmaya devam ediyor: Kardeşimin hamile olduğunu bile bilmiyordum
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
Su-57'nin NATO'daki yeni kod adı ortaya çıktı! Su-57'nin NATO'daki yeni kod adı ortaya çıktı!
1 Kasım Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim birincisi belli oldu mu? 1 Kasım Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim birincisi belli oldu mu?
Merih Demiral Juventus'tan ayrılıyor! Menajeri açıkladı... Merih Demiral Juventus'tan ayrılıyor! Menajeri açıkladı...
4 akademisyenin katili bu kez de avukata hakaret etti 4 akademisyenin katili bu kez de avukata hakaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan PKK/PYD yanlısı ülkelere sert tepki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan PKK/PYD yanlısı ülkelere sert tepki
FETÖ'nün sözde imamlarından Özcan'ın kızı elebaşını tanımadığını söyledi FETÖ'nün sözde imamlarından Özcan'ın kızı elebaşını tanımadığını söyledi
Bulduğu cüzdanları sahiplerine teslim eden şoförden Google tepkisi: 'Salak şoför' yazınca ben çıkıyorum Bulduğu cüzdanları sahiplerine teslim eden şoförden Google tepkisi: 'Salak şoför' yazınca ben çıkıyorum
Okula tabanca ile geldi! Bahanesi 'pes artık' dedirtti Okula tabanca ile geldi! Bahanesi 'pes artık' dedirtti
Galatasaray Belhanda'nın alternatifini belirledi Galatasaray Belhanda'nın alternatifini belirledi
Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 132 şehit verdi Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 132 şehit verdi
1-7 Kasım Türk Harf Devrimi Haftası kutlanıyor! 1 Kasım harf devrimi ne zaman yapıldı? 1-7 Kasım Türk Harf Devrimi Haftası kutlanıyor! 1 Kasım harf devrimi ne zaman yapıldı?
Muhammed Ahmed: Barış Pınarı Harekatı Anayasa Komitesi'ni ileriye taşıdı Muhammed Ahmed: Barış Pınarı Harekatı Anayasa Komitesi'ni ileriye taşıdı
AB'deki anlaşmazlık Akdeniz'deki insanlık dramını derinleştiriyor AB'deki anlaşmazlık Akdeniz'deki insanlık dramını derinleştiriyor
Yeni Delhi'de hava kalitesi acil durum seviyesinde Yeni Delhi'de hava kalitesi acil durum seviyesinde
İnsanlık dışı olayda yeni gelişme! İnsanlık dışı olayda yeni gelişme!
Bağdat'taki göstericilerin dostu 'tuk tuklar' Bağdat'taki göstericilerin dostu 'tuk tuklar'
Gigi Datome son 10 yılın en iyi takımına aday Gigi Datome son 10 yılın en iyi takımına aday

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Kasım 2019 Cuma 15:14:22 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 15:15:37

Kuaförüm Sensin hafta birincisi kim oldu? 1 Kasım Kuaförüm Sensin kim elendi?

Kuaförüm Sensin yarışması, izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile takip ediliyor. Hafta boyunca yarışan takımlardan en yüksek puanı alan Cuma günü birinci olurken, en düşük puanı alan ise yarışmaya veda ediyor. Bugün 145. bölümü ile ekranlara gelen Kuaförüm Sensin'de bugün ödül ve eleme heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin'de bu haftanın kazananı ve kaybedeni merak ediliyor. Kuaförüm Sensin hafta birincisi kim oldu? 1 Kasım Kuaförüm Sensin kim elendi? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

Kuaförüm Sensin yoğun ilgi görüyor. Hafta boyunca yarışan takımlardan en yüksek puanı alan Cuma günü birinci olurken, en düşük puanı alan ise yarışmaya veda ediyor. Bugün 145. bölümü ile ekranlara gelen Kuaförüm Sensin'de bugün ödül ve eleme heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin'de bu haftanın kazananı ve kaybedeni merak ediliyor. Kuaförüm Sensin hafta birincisi kim oldu? 1 Kasım Kuaförüm Sensin kim elendi? sorularının yanıtı ve Kuaförüm Sensin puan durumu haberimiz içerisinde sıralanıyor.


 
KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 

Kuaförüm Sensin, birincisi henüz belli olmadı. Kuaförüm Sensin 1 Kasım birincisi açıklandıktans sonra haberimiz içerisinde yer alacak.
 
KUAFÖRÜM SENSİN BU HAFTA KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bu hafta elenen isimler de henüz açıklanmadı. Elenen takım belli olduktan sonra haberimizde yer alacak.
 
KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU NASIL? 

28 Ekim’de Kuaförüm Sensin birincisi 21 puan ile Bilal-Buse ikilisi oldu. Koray ve Sevil ikilisi ise 18 puan ile ikinci oldu. Sevcan ve Melek ikilisi 14 puan alırken; Cemal ve Meltem ikilis ise 11 puan aldı.
 
29 Ekim’de Sevcan - Melek ikilisi 22 puan ile birinci , Bilal - Buse 20 puan ile ikinci,
Koray - Sevil ikilisi 17 puan ile üçüncü , Cemal ve Meltem ikilisi ise 12 puanla günün sonuncusu oldu.
 
30 Ekim’de  Cemal ve Meltem ikilisi bir kez daha sonuncu olurken, Koray ve Sevil ikilisi ise üçüncü oldu.
 
31 Ekim Bilal ve Buse 23 puan alarak bugünün birincisi oldu. Cemal ve Meltem ise 18 puan ile günün sonuncu oldu.


 
KUAFÖRÜM SENSİN HAKKINDA

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ