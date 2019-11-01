Kuaförüm Sensin yoğun ilgi görüyor. Hafta boyunca yarışan takımlardan en yüksek puanı alan Cuma günü birinci olurken, en düşük puanı alan ise yarışmaya veda ediyor. Bugün 145. bölümü ile ekranlara gelen Kuaförüm Sensin'de bugün ödül ve eleme heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin'de bu haftanın kazananı ve kaybedeni merak ediliyor. Kuaförüm Sensin hafta birincisi kim oldu? 1 Kasım Kuaförüm Sensin kim elendi? sorularının yanıtı ve Kuaförüm Sensin puan durumu haberimiz içerisinde sıralanıyor.





KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin, birincisi henüz belli olmadı. Kuaförüm Sensin 1 Kasım birincisi açıklandıktans sonra haberimiz içerisinde yer alacak.



KUAFÖRÜM SENSİN BU HAFTA KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bu hafta elenen isimler de henüz açıklanmadı. Elenen takım belli olduktan sonra haberimizde yer alacak.



KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU NASIL?

28 Ekim’de Kuaförüm Sensin birincisi 21 puan ile Bilal-Buse ikilisi oldu. Koray ve Sevil ikilisi ise 18 puan ile ikinci oldu. Sevcan ve Melek ikilisi 14 puan alırken; Cemal ve Meltem ikilis ise 11 puan aldı.



29 Ekim’de Sevcan - Melek ikilisi 22 puan ile birinci , Bilal - Buse 20 puan ile ikinci,

Koray - Sevil ikilisi 17 puan ile üçüncü , Cemal ve Meltem ikilisi ise 12 puanla günün sonuncusu oldu.



30 Ekim’de Cemal ve Meltem ikilisi bir kez daha sonuncu olurken, Koray ve Sevil ikilisi ise üçüncü oldu.



31 Ekim Bilal ve Buse 23 puan alarak bugünün birincisi oldu. Cemal ve Meltem ise 18 puan ile günün sonuncu oldu.





KUAFÖRÜM SENSİN HAKKINDA

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!