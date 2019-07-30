30 Temmuz 2019 Salı 15:26:34 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 16:01:50
Kritik MGK Külliye'de başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de başladı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
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