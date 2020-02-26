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26 Şubat 2020 Çarşamba 21:49:50 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 21:50:29

Kritik İdlib zirvesi sona erdi

Türk-Rus heyetlerinin Ankara'da İdlib müzakerelerine ilişkin görüşmeleri sona erdi. Görüşmeler yarın devam edecek.

Rusya heyetini taşıyan uçak, saat 14.30'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Heyeti burada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov karşıladı. Havalimanından Rusya Büyükelçiliği'ne hareket eden heyet, saat 18.00'de Türk heyeti ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek.

RUS HEYET, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

İdlib'de ateşkesin sağlanması ve bölgedeki gerilimin azaltılması için üçüncü tur görüşmeleri kapsamında Ankara'ya gelen Rus heyet, Dışişleri Bakanlığı'na giriş yaptı. Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyet ile görüşmesine başladı. Dışişleri, askeri ve istihbarat mensuplarının da yer altığı heyetlerin görüşmesinde İdlib konusu ele alındı. Rus heyetin temaslarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Mart tarihinde başkanlık düzeyinde gerçekleştirilecekleri görüşmede ele alınacak konuları oluşturmak açısından önem taşıdığı belirtildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bakanlığa  giriş çıkışlarda araçlar tek tek kontrol edildi.

GÖRÜŞMELER YARIN DEVAM EDECEK

Türk-Rus heyetlerinin Ankara'da İdlib müzakerelerine ilişkin görüşmeleri sona erdi. Görüşmeler yarın devam edecek.

AA

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