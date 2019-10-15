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15 Ekim 2019 Salı 12:15:31 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 12:17:14

Kreş yardımı başvuru şartları nelerdir? Çalışan anneye kreş desteği başvurusu nasıl yapılır?

Kreş yardımı başvuru şartları nelerdir? Çalışan anneye kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Çalışan anneye kreş yardımı yoğun ilgi görüyor. Belirlenen illerde çalışan annelerden çocuğunu kreşe gönderenlere belirli miktarda destek yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirileceğini açıklamıştı. Çalışan anneye kreş yardımı şartları neler? Başvurular nasıl yapılır? sorularının yanıtı Akşam Gazetesi yazarlarından Okan Güray Bülbül'ün kaleme aldığı yazısında yer alıyor.

Çalışan anneye kreş yardımı yoğun ilgi görüyor. Çalışan anneye kreş yardımı başvuruları başlıyor. Kreş yardımı başvuru şartları nelerdir? Çalışan anneye kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Belirlenen illerde çalışan annelerden çocuğunu kreşe gönderenlere belirli miktarda destek yapılacak. Kreş yardımı başvuru şartları ile ilgili detaylar Akşam Gazetesi yazarlarından Okan Güray Bülbül'ün yazısında yer alıyor.

ÇALIŞAN ANNEYE KREŞ YARDIMI NE KADAR?

Çocuğunu kreşe gönderen çalışan annelere aylık 100 euro destek sağlanacak. Söz konusu destekten yararlanmak için ön kayıtlar bugün başlarken; anneler, en fazla 24 ay bu teşvikten faydalanabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla Avrupa Birliği Delegasyonu’nun birlikte yürüttüğü proje çerçevesinde, belirlenen illerde çalışan annelerden çocuğunu kreşe gönderenlere aylık 100 euro destek sağlanacak. Destekten yararlanmak için ön kayıtlar bugün başlıyor. Proje çerçevesindeki destekten, 0-60 ay arasında çocuğu bulunan annelerden, 4/a’lı sigortalı olarak çalışanlar yararlanabilecek.

SGK’YA DEKONT VERİLECEK

Destekten yararlanmaya hak kazanan anneler, en fazla 24 ay süreyle destekten yararlanabilecek. Annelere her ay 100 euro ödenecek. Destek kapsamındaki anneler Halk Bankası’ndan euro ve TL hesabı açtıracaklar. Kreş, anaokulu veya gündüz bakımevlerine banka kanalıyla ödeme yaptıklarına dair dekontları SGK’ya sunmaları sonrası, yapılacak kontroller neticesinde SGK tarafından ödemeler annelerin banka hesaplarına yapılacak. SGK kontroller sonrasında ödemeleri gerçekleştirecek. 10 bin 250 anneye destek sağlanacak.

DENETİMLE KONTROL EDİLECEK

Destekten yararlanacak annelerin Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Elazığ, Malatya ve İstanbul illerinden birisinde ikamet etmeleri gerekiyor. Bu illerde ikamet eden ve çocuklarını kreşe göndere annelere destek sağlanacak. Destekten yararlanabilmek için annelerin çocuklarını MEB veya ASPB’ye bağlı kreş, anaokulu ve gündüz bakım evlerinden birine, düzenli ve tam süreli olarak gidiyor olması gerekiyor. Dolayısıyla haftanın bazı günleri, sabahtan öğleye kadar veya düzensiz şekilde bu kreş veya anaokullarına giden çocuklar için değil, tam süreli, haftanın bütün günlerinde kreş, anaokulu veya gündüz bakım evlerine giden çocuklar için destek sağlanacak. Ayrıca suiistimallere karşı çocukların kreşe devam edip etmedikleri denetimlerle kontrol edilecek.

KIRTASİYE ÖDEMESİ DE VAR

Proje kapsamında destek sağlanacak ilk 13 bin anneye, ilk ay 100 euro kırtasiye gideri ödemesi de yapılacak. Dolayısıyla ilk 13 bin anne ilave 100 euro destekten faydalanacak. Destek sağlanan anne sayısı 13 binin üzerine çıktıktan sonra bu destek ödenmeyecek.

AYLIK GELİRİ 5 BİN 116 TL’Yİ AŞMAMALI

Başvurular bugün 14:00 itibarıyla başlıyor. Annelerin http://www.sgkkurumsalcocukbakimi.org adresinden ön kayıt yapmaları gerekiyor. Başvuru için e-Devlet üzerinden erişim sağlanacak. Ön kayıt için gerekli bilgileri sisteme kayıt eden annelere, kesin kayıtlar için randevu verilecek. Kesin kayıt için verilen randevu tarih ve saatinde projenin yürütüleceği illerdeki proje ofislerinde kesin kayıtlar yapılacak. Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK’ya bildirilen kazancın aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını (5.116 TL) aşmaması gerekiyor.

 

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