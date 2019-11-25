Kremlin az önce açıkladı: Putin’in Türkiye’yi ocakta ziyaret etmesi planlanıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak 2020'nin ilk günlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.



Peskov tarafından yapılan açıklamada, Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için Türkiye'de bulunacağı belirtildi.