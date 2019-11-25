25 Kasım 2019 Pazartesi 13:42:35 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 15:57:46
Kremlin az önce açıkladı: Putin’in Türkiye’yi ocakta ziyaret etmesi planlanıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin, ocak ayının ilk yarısında gerçekleşmesini planladıklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak 2020'nin ilk günlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.
Peskov tarafından yapılan açıklamada, Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için Türkiye'de bulunacağı belirtildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Emine Erdoğan: Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz
- Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin nöbeti 84'üncü gününde
- MSB duyurdu: Barış Pınarı Harekatı bitti! Mayın ve EYP temizliği sürüyor
- Ankara’da S-400 testi! İşte ilk görüntüler
- İnce’den yeni açıklama: Bana iftira ve kumpas olduğu ortada