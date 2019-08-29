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29 Ağustos 2019 Perşembe 13:11:10 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:13:47

KPSS p1 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir? KPSS p1 nedir?

KPSS p1 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir? KPSS p1 nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. KPSS sonuçları bugün açıklandı. Sınava giren adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin erişime açtığı sayfadan görüntüledi. Puanlarını görüntüleyen adaylar KPSS puanları ve alım yapılan kurumlar hakkında araştırma yapmaya başladı. KPSS p1 puanı ile tercih yapmak isteyenler, hangi kurumlara müracaat edebileceğini merak ediyor. KPSS p1 puanı ile alım yapan kurumlar, KPSS p1 puanı ile olunabilecek meslekler haberimizde yer alıyor.

KPSS p1 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir? KPSS p1 nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşen 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ve  28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait maddi analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri yapılmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Alan Bilgisi Sınavı 3. Oturumuna (Pazar Sabah) ait Temel Soru Kitapçığında yer alan Muhasebe Testindeki 30 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup iptal edilen soru değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemler tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebiliyor.

KPSS P1 NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) Genel Kültür ve Genel Yetenek derslerinden oluşan puan türlerinden biri olan KPSS P1 Puanı; Sayısal Ağırlıklı puan oluyor. P1 ile alım yapan kurumlar da Matematiğe verdikleri önem neticesinde bu puan ile alım yapıyor.

KPSS P1 Puanının hesaplanmasında; 

Genel Yetenek; %70
Genel Kültür; %30 ağırlığa sahiptir.

KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPILAN MESLEKLER

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
 BİST Uzman Yardımcısı
 Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Bakanlıkların mühendislik kadroları

KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPILAN MESLEKLER

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,
 SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,
 Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

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