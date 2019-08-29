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29 Ağustos 2019 Perşembe 14:06:57 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:08:24

KPSS öğretmenlik puan türü hangisidir? Öğretmenlik ataması hangi puan türü?

KPSS öğretmenlik puan türü hangisidir? Öğretmenlik ataması hangi puan türü? Öğretmenlik p kaç? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Öğretmen olmak isteyen adaylar KPSS ÖABT sınavına girdiler. KPSS sonuçları bugün açıklandı. Adaylar KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sayfasından şifreleri ile giriş yapabiliyor. KPSS puanlarını görüntüleyen adaylar hangi puan türünün neyi ifade ettiğini merak ediyor. Öğretmen olarak atanmak isteyen adaylar hangi puan türünün öğretmenlik puanı olduğu hakkında internette araştırma yapıyor. KPSS öğretmenlik puan türü bilgisi haberimizde yer alıyor.

KPSS öğretmenlik puan türü hangisidir? Öğretmenlik ataması hangi puan türü? Öğretmenlik p kaç? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Öğretmen olmak isteyen adaylar KPSS ÖABT sınavına girdiler. KPSS sonuçları bugün açıklandı. Adaylar KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sayfasından şifreleri ile giriş yapabiliyor. KPSS puanlarını görüntüleyen adaylar hangi puan türünün neyi ifade ettiğini merak ediyor. Öğretmen olarak atanmak isteyen adaylar hangi puan türünün öğretmenlik puanı olduğu hakkında internette araştırma yapıyor.

KPSS ÖĞRETMENLİK PUAN TÜRÜ HANGİSİDİR?

Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekiyor.

P121 PUAN TÜRÜ NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüne denilmektedir. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur

Ağırlıkları ise şöyledir:

Genel Kültür: 0,15 Genel Yetenek: 0,15

Eğitim Bilimleri: 0,20

ÖABT: 0,50

Bu arada söylemeden geçmeyelim. P121 puan türü 1 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.

P10 PUAN TÜRÜ NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmaktadır.

Ağırlıkları ise şöyledir: -

Genel Kültür: 0,30

Genel Yetenek: 0,30  

Eğitim Bilimleri: 0,40 Bu puan türüde

p121 gibi bir yıl geçerli olmaktadır. 

P121 ve P10 puanı nasıl hesaplanır?

Genel Kültür – Genel Yetenek Netiniz x 0.15   + Eğitim Bilimleri Netiniz x 0.15   + Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) netiniz x 0.6 + 40 = KPSSP121 Puanınız ile yakın bir puan elde edebilirsiniz. Yani buradaki puan ile sadece tahmini puan elde edebilmektesiniz. Örneğin GK-GY testinden 80, Eğitim Bilimlerinden 60, ÖABT’den 40 net yapmış bir adayın tahmini puanı şöyle hesaplanır.

80 x 0.15= 12

60 x 0.15= 9

40 x 0.6= 24

+ 40;

12 + 9 + 24 + 40 = 85 puana yakın bir puan alabilirsiniz. P10 puanı içinse yukarıda verdiğimiz katsayılarla yapabilirsiniz.

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