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03 Aralık 2019 Salı 10:57:34 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 10:59:06

KPSS 2019/2 tercihleri başladı! ÖSYM KPSS 2019/2 tercih yapma sayfası

KPSS 2019/2 tercihleri başladı. ÖSYM KPS 2019/2 tercih yapma sayfası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor. Adaylar, tercihlerini bugün itibari ile 12 Aralık 2019 tarihine kadar yapabilecek. ÖSYM KPSS 2019/2 tercih yapma sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor. İşte ÖSYM KPSS 2019/2 tercih yapma sayfası..

ÖSYM KPSS 2019/2 tercih yapma sayfası yoğun ilgi görüyor. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması işlemi ÖSYM aracılığı ile yapılıyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının tercihleri gösterebileceği kadro ve pozisyonlar kılavuzda yer alıyor. ÖSYM KPSS 2019/2 tercih yapma sayfasına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.

ÖSYM KPSS 2019/2 TERCİH YAPMA SAYFASI

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri önem arz etmektedir.

KPSS 2019/2 TERCİH KILAVUZU
 

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. 

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir. ÜÜYerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

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