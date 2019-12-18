KPSS 2019/2 ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2019/2 sonuç ekranı

KPSS 2019/2 ne zaman açıklanacak? sorunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. KPSS 2019/2 tercihleri 3 Aralık ile başlayan 12 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirdi. Gözler ÖSYM KPSS 2019/2 ne zaman sonuç ekranına çevrildi.

KPSS 2019/2 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2019 2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. KPSS 2019 2 tercih sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.