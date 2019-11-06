06 Kasım 2019 Çarşamba 17:05:35 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 17:23:56
Kosova'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Osman Karakaya ve Cihan Özkan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı
FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı
Mahkeme, iki sanığı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara "Uluslararası casusluk" suçlamasından ise beraat verildi.
(DHA)
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