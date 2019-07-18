Köse'nin koruması suikastçıyı vurmuş

Irak’ın Erbil kentinde silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin cenazesi, dün Erbil'den Ankara'ya gönderildi. Bölgede bulunan restoranı gören çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlemeye alınırken, Türk heyeti kapalı olan ve tadilatı süren restoranda incelemelerde bulundu. Köse ve 2 Iraklı’nın hayatını kaybettiği hain saldırıya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre, sahte plakalı araç kullanan 3 kişi, restoranın önüne önceki gün ilk olarak, yerel saatle 11.30 sularında geldi. Araçtan inen saldırganlar, bir süre etrafı gözlemledikten sonra olay bölgesinden ayrılıp yarım saat sonra yanlarında bir kişiyle daha tekrar restorana geldi.

YAN MASADA BEKLEDİLER

Saldırganlardan 2'si restorana girerken 2'si kapının önünde araçta bekledi. İçeri giren suikastçılar, Köse'nin yan masasına oturarak sipariş verdi. Tetikçiler, Köse’nin yemeğini bitirip hesabı istemesiyle harekete geçti. Saldırganların biri belinden çıkardığı susturucu silahla Osman Köse'yi hedef aldı.

Türk diplomat Osman Köse’nin cenazesi, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

YARALI ŞEKİLDE KAÇTI

Bu sırada ikinci saldırgan da ayağa kalkan Iraklı 2 müşteriye doğru ateş etmeye başladı. Bu Irak vatandaşlarından Neriman Osman olay yerinde, Beşdar Ramazan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türk diplomatla birlikte olduğu belirtilen bir korumanın, saldırganlara doğru ateş açtığı ve bir saldırganın kaçmaya çalışırken yaralandığı öğrenildi.