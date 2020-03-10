'Koronavirüs' nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan Selçuk'tan açıklama geldi

Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı ile koronavirüs ile ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini belirten Selçuk, "Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı ile koronavirüs ile ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini belirten Selçuk'un sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum."