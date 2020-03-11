Koronavirüs ile mücadele! Sağlık Bakanlığı paylaştı: 14 Gün Kuralı'nda dikkat edilmesi gerekenler
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı '14 Gün Kuralı'nı uygularken evinizde dikkat etmeniz gerekenler' isimli bir paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Son 14 gün içerisinde Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) görülen ülkerin birinden geldiyseniz -ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile- 14 gün süresince evden çıkmamalısınız.
Evden çıkmak zorunda kalırsanız
- Mutlaka tıbbi maske yakın
- Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Evde yapmanız gerekenler
- Ziyaretçi kabul etmeyin
- Mümkünse ayrı bir odada kalın
- Odanızı sık sık havalandırın
- Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbı maske takın
- Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın
- Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin
- Sık sık el hijyeni sağlayın (ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın)
- Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın
Ateş, öksürük ve solunum sıkıntı gelişmesi durumunda
- Hemen tıbbi maske takın
- En kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurun
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