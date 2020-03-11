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11 Mart 2020 Çarşamba 07:47:10 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 07:57:26

Koronavirüs ile mücadele! Sağlık Bakanlığı paylaştı: 14 Gün Kuralı'nda dikkat edilmesi gerekenler

Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı '14 Gün Kuralı'nı uygularken evinizde dikkat etmeniz gerekenler' isimli bir paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Son 14 gün içerisinde Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) görülen ülkerin birinden geldiyseniz -ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile- 14 gün süresince evden çıkmamalısınız.

Evden çıkmak zorunda kalırsanız

- Mutlaka tıbbi maske yakın

- Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmayın

Evde yapmanız gerekenler

- Ziyaretçi kabul etmeyin

- Mümkünse ayrı bir odada kalın

- Odanızı sık sık havalandırın

- Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbı maske takın

- Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın

- Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin

- Sık sık el hijyeni sağlayın (ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın)

- Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın

Ateş, öksürük ve solunum sıkıntı gelişmesi durumunda

 

- Hemen tıbbi maske takın

- En kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurun

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