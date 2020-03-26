26 Mart 2020 Perşembe 15:43:37 | Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 16:00:10
Koronavirüs fırsatçılarına operasyon! 71 kişi hakkında işlem yapıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, 10 günde 25 ilde koronavirüs fırsatçılarına yönelik 41 operasyonda, fahiş fiyatla mal sattıkları, vatandaşın sağlığını tehlikeye soktukları belirlenen 71 kişi hakkında işlem yapıldı
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