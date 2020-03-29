29 Mart 2020 Pazar 09:42:13 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 10:10:06
Koronavirüs fırsatçılarına darbe! 30 ilde 160 kişi yakalandı
Son dakika gelen bilgilere göre; Fahiş fiyatla mal satan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlara yönelik 20 günde 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı.
Fahiş fiyatla mal satan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlara yönelik 20 günde 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda 2 milyon 500 bin maske, 142 bin eldiven, 175 bin 608 şişe dezenfektan, maske yapımında kullanılan 50 bin 700 metre kumaş ele geçirildi.
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- Koronavirüs fırsatçılarına darbe! 30 ilde 160 kişi yakalandı