16 Mart 2020 Pazartesi 11:51:47 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 11:59:37
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısına saatler kaldı
Binlerce kişinin ölümüne neden olan pandemiye karşı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 13.30'da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından güncel duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
AA
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