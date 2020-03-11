Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan Bakan Fahrettin Koca başkanlığında kritik toplantı

Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı bekleniyor.... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamasında, okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili bugün bir açıklama olacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüsü nedeniyle Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak ''Ortak açıklama yapılacak'' dedi.



KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI'NA MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK DA KATILACAK

Virüs tespit edilmesinin ardından bugün Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun koronavirüs için saat 13.30'da toplanacağı açıklandı.

TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece 00.30'da yaptığı basın açıklamasında koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Koca, hastaya ilişkin "Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 bakanın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

(AA)