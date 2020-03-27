27 Mart 2020 Cuma 18:03:18 | Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:04:03
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da toplandı. Toplantı sonrası saat 19.15’te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.15'te basın açıklaması yapması bekleniyor.
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