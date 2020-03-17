Korona haberlerinde cami, başörtülü kadın gibi İslami sembolleri kullanan Batı medyası İslamofobiyi körüklüyor

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede Avrupa merkezli bir salgına dönüşen koronavirüs sürecinde en fazla eleştirilen konuların başında Batı medyasının haberlerde kullandığı görseller geldi. Haberle hiçbir ilgisinin olmamasına rağmen cami, başörtülü kadın gibi İslami sembollerin sık sık yer aldığı fotoğraflar BBC, CNN International ve New York Times gibi gazeteler tarafından sık sık kullanıldı. Uzmanlar, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının söz konusu görüntüleri kullanarak insanları İslamofobiye yönlendirdiği görüşünde.

SKANDAL FOTOĞRAFLAR BÜYÜK TEPKİ ÇEKİYOR

Koronavirüsün Avrupa merkezli bir salgına dönüşmesinin ardından Batı medyasının haberlerde kullandığı skandal fotoğraflar büyük tepki çekiyor.

Bilindiği üzere, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarından BBC, CNN International, New York Times bir süredir haberle hiçbir ilgisinin olmamasına rağmen görsellerde Türkiye ve cami, başörtüsü gibi İslam sembollerini kullanmaya devam ediyor.

BATI'DA İSLAMOFOBİ'YE YÖNLENDİRİYOR

Uzmanlara göre, söz konusu basın kuruluşlarının Avrupa'da yayılmasıyla alakalı olmayan görüntülerin kullanması insanları İslamofobiye yönlendiriyor.

"KORONAVİRÜS HABERLERİNİN TAMAMEN ALAKASIZ…"

Konuyla ilgili Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Siyaset Bilimci Dr. Nurgül Bekar, 11 Eylül saldırılarının ardından İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığının her geçen gün arttığını belirterek, "Koronavirüs haberlerinin tamamen alakasız bir biçimde İslam ve Türk kimliğini akla getirecek şekilde görsellerle verilmesi haberleri okuyan insanlara, Müslümanlarla Covid-19 virüsü arasında akla mantığa sığmayacak bir şekilde bağ kurdurulmasına ve bu da İslam'a karşı düşmanlığı körüklenmesine yol açmakta" ifadelerini kullandı.

YENİ DÜŞMANLAR KURGULANIYOR

Almanya'nın Hanau kentindeki son saldırıda failin medyadan etkilenerek saldırı gerçekleştirdiğinin altını çizen Bekar, "Yabancı basındaki -hiç de iyi niyetli olacağını düşünemeyeceğimiz- bu yanlış yönlendirmelerle bir yandan her türlü kötülükten sorumlu olacak yeni düşmanlar yaratılmakta, diğer yandan yeni savaşları kurgulamaktadırlar" değerlendirmesinde bulundu.

"BARIŞ VE REFAHI İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Koronavirüs salgınının ardından uluslararası düzenin nasıl şekilleneceğinin kestirilemediğini vurgulayan Bekar, şöyle devam etti:

"2008 ekonominin krizinin etkileri sürerken, yeni bir ekonomik krizin oluşacağını söylemek zor değildir. Kuvvetle muhtemeldir ki yaşanan bu felaket tüm devletlere yeni dersler öğretecek ve yeni bir düzen oluşturulmaya başlanacaktır. Mevcut ortamda, İslam ile dünyanın geri kalanı arasında düşmanlığı körüklemek, farklı kimlik ve kültürlerin bu kadar iç içe geçtiği günümüzde hiç kimseye bir fayda sağlamayacağı gibi, daha büyük kutuplaşmalara ve sorunlara yol açabilecektir. Bu noktada medya-iletişim sektörünün sorumlu ve özenli davranması önümüzdeki dönemin barış ve refahı için büyük önem taşımaktadır."

(Yenişafak)