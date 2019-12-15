  • Bist 100
    110477
  • Dolar
    5,8147
  • Euro
    6,4658
  • Altın
    275,3870
İstanbul
10 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Korkutan deprem uyarısı: Balıkesir’in deprem tehlikesi İstanbul’dan daha yüksek Korkutan deprem uyarısı: Balıkesir’in deprem tehlikesi İstanbul’dan daha yüksek
Sivasspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM Sivasspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Mevlana Müzesindeki restorasyon çalışmalarında 6 minyatür bulundu Mevlana Müzesindeki restorasyon çalışmalarında 6 minyatür bulundu
Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızak sezonu başladı Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızak sezonu başladı
Dağ tepe yok, vatan, millet var Dağ tepe yok, vatan, millet var
ABD'den Rus hava savunma sistemleri ile Çin savaş gemilerine karşı yeni füze önlemi ABD'den Rus hava savunma sistemleri ile Çin savaş gemilerine karşı yeni füze önlemi
Terör örgütü PKK/KCK Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde 'Kürt Kızılayı' adlı oluşumla bölücü örgüte finans temin ediyor Terör örgütü PKK/KCK Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde 'Kürt Kızılayı' adlı oluşumla bölücü örgüte finans temin ediyor
Bebeğin içinde kateter unutulan hastanenin sahibinden şok savunma: Siz hiç hata yapmıyor musunuz? Bebeğin içinde kateter unutulan hastanenin sahibinden şok savunma: Siz hiç hata yapmıyor musunuz?
Topraksız tarım ile ürettiği fideleri hem yurt içi hem de yurt dışına satıyor! Topraksız tarım ile ürettiği fideleri hem yurt içi hem de yurt dışına satıyor!
Yoldan geçen kadını vurunca özür diledi: Kusura bakma abla seni yanlışlıkla vurdum! Yoldan geçen kadını vurunca özür diledi: Kusura bakma abla seni yanlışlıkla vurdum!
Yoldan geçen kadını vurunca özür diledi: Kusura bakma abla seni yanlışlıkla vurdum! Yoldan geçen kadını vurunca özür diledi: Kusura bakma abla seni yanlışlıkla vurdum!
Antalya'da akılalmaz olay: Küçük kız çocuğu başından ve karnından ateşli silahla vurulmuş halde yol kenarında bulundu Antalya'da akılalmaz olay: Küçük kız çocuğu başından ve karnından ateşli silahla vurulmuş halde yol kenarında bulundu
Komandolardan minik öğrencilere teşekkür mesajı Komandolardan minik öğrencilere teşekkür mesajı
Komandolardan minik öğrencilere teşekkür mesajı Komandolardan minik öğrencilere teşekkür mesajı
Tamer Karadağlı: Yakışıklısın, güzelsin diye oyuncu olunmamalı Tamer Karadağlı: Yakışıklısın, güzelsin diye oyuncu olunmamalı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, kaldırıldığı hastanede öldü Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, kaldırıldığı hastanede öldü
Türk İHA ve SİHA'lar KKTC'ye ulaştı: Yarından itibaren Geçitkale'den havalanacaklar Türk İHA ve SİHA'lar KKTC'ye ulaştı: Yarından itibaren Geçitkale'den havalanacaklar
Başkan Erdoğan'ın elinden ödül alan Mazhar Alanson'un sözlerini Ertuğrul Özkök de hazmedemedi Başkan Erdoğan'ın elinden ödül alan Mazhar Alanson'un sözlerini Ertuğrul Özkök de hazmedemedi
Fatih Terimli Galatasaray'ın en kötü sezon başlangıcı Fatih Terimli Galatasaray'ın en kötü sezon başlangıcı
Ali Koç'tan flaş kapatma kararı... Ali Koç'tan flaş kapatma kararı...
Yusuf Yazıcı, 2 maç sonra 6.4 milyon lira daha kazandıracak Yusuf Yazıcı, 2 maç sonra 6.4 milyon lira daha kazandıracak
Radamel Falcao'nun Ankaragücü maçı performansı Radamel Falcao'nun Ankaragücü maçı performansı
Obradovic'in Fenerbahçe'deki en kötü sezonu Obradovic'in Fenerbahçe'deki en kötü sezonu
İzmir'de 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle kocası tarafından dövülen kadın öldü İzmir'de 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle kocası tarafından dövülen kadın öldü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Aralık 2019 Pazar 16:30:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 16:35:52

Korkutan deprem uyarısı: Balıkesir’in deprem tehlikesi İstanbul’dan daha yüksek

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı Aysun Aykan, Balıkesir'deki deprem tehlikesine dikkat çekerek kent merkezinden geçen fayın 7.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Özellikle bu bölgede, Balıkesir Gökçeyazı fayının tehlikesine de dikkat çekmemiz gerek diyen Aykan, ""İstanbul merkezinde diri fay olmamasından ve en yakın diri faya uzaklığının Marmara Denizi içerisinden geçen yaklaşık 20 kilometre mesafe olması nedeniyle Balıkesir’in deprem tehlikesi İstanbul’dan daha yüksektir diyebiliriz. " açıklamasında bulundu.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı Aysun Aykan, 10 Aralık günü, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde peş peşe meydana gelen, depremlere dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre 5.0 ve 4.6 büyüklüğünde depremler olduğunu kaydeden Aykan, "Balıkesir depremleri, Gelenbe Fay Zonu ile Simav Fay Zonu'nun kesişim bölgesine yakın bir yerde oldu. Büyüklükleri 5 ve 4.6 olan depremlerden sonra büyüklükleri 0.8 ile 3.5 arasında değişen 90 deprem oldu ve olmaya devam ediyor. Depremler Gelenbe Fay Zonu'nun kuzey ucunda İkizcetepeler Barajı'nın güney- güneybatısında yoğunlaşmaktadır. Yaklaşık 25 km kuzeyinde Balıkesir Fay Zonu geçmektedir" dedi.

'BALIKESİR'İN DEPREM TEHLİKESİ, İSTANBUL'DAN DAHA YÜKSEK'

Balıkesir bölgesinin deprem tehlikesinin, deprem aktivitesi oldukça yüksek bir bölge olduğuna işaret eden Aykan, "İstanbul merkezinde diri fay olmamasından ve en yakın diri faya uzaklığının Marmara Denizi içerisinden geçen yaklaşık 20 kilometre mesafe olması nedeniyle Balıkesir’in deprem tehlikesi İstanbul’dan daha yüksektir diyebiliriz. Balıkesir il ve ilçeleri, dünyanın sismik yönden en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmıştır. Bu nedenle tarihsel/ aletsel dönemlerde kentin birçok depremde yıkıldığı, can ve mal kayıplarının yaşandığı bilinmektedir ve bu depremlere baktığımız zaman da deprem tehlikesinin yüksek olduğunu açıkça görüyoruz. Balıkesir ve ilçeleri ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Marmara Denizi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde beklediğimiz 7’nin üzerindeki  depremden etkilenecektir. Özellikle tarihsel dönemde 1776 yılında Marmara Denizi'nde olan deprem, Avusturya'dan, İtalya'dan, Avrupa'dan hissedilmiş olup, tüm Marmara Bölgesi'nde tahribat yaratmıştır" diye konuştu.

'BALIKESİR'DEN GEÇEN FAY, 7.2'YE KADAR DEPREM ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP'

Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün, diri fay haritasında; Balıkesir il ve ilçelerinden geçen birçok diri fay olduğunu belirten Aykan, bunların büyük deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi. Aykan, "Kuzey Anadolu Fayı’nın güney koluna ait fay segmentleri, Yenice-Gönen Fayı, Edremit Fay Zonu, Balıkesir il merkezinden geçen Havran- Balıkesir Fay Zonu ve güneydeki Simav Fayı önemli sismojenikzonlardır.”

Kent merkezinden geçen fayın 7.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Aykan, şöyle devam etti:

"Bekten, Pazarköy, Evciler Fayı, Gelenbe Fay Zonu bu bölgedeki diri faylardır. Bizim özellikle bu bölgede, Balıkesir Gökçeyazı fayının tehlikesine de dikkat çekmemiz gerekiyor. Ülkemizde art arda depremlerin yaşandığı şu günlerde, bin yılda bir kırılması gereken Balıkesir Gökçeyazı fay segmenti, 2 bin yıldır kırılmamıştır. O fay her an kırılabilir, çünkü kırılma zamanı geçmiş. Tehlikeli bir fay. Balıkesir merkezden geçen bu fay kırıldığında 6.5’ten büyük 7.2 büyüklüğe kadar deprem üretme potansiyeline sahiptir ve bu deprem Balıkesir ve ilçelerine zarar verecektir. Balıkesir il ve ilçelerindeki diri fayların imar planlarına işlenmesi çok önemlidir."

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ