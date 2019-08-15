Korgeneral Twitty, Suriye sınırında inceleme yaptı

Ankara temaslarının ardından Şanlıurfa’ya geçen Korgeneral Twitty, Türk askeri yetkililer ile beraber Suriye sınır hattında da inceleme yaptı.

MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ KURULMASI KARARI ALINDI

Suriye’nin kuzeyinin terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirilmesine yönelik ABD ile Türkiye arasında başlayan görüşmelerde Müşterek Harekat Merkezi kurulması kararı alındı. Ankara’da yapılan görüşmelerde Güvenli Bölge’nin iki ülkenin koordinisende tesis edilmesi kararına varıldı. Bu gelişmelerin ardından ABD’li 6 askerden oluşan ilk kafile 4 gün önce Şanlıurfa’ya geldi ve Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde çalışmalara başladı. Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasına ilişkin altyapı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlanmasının ardından ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olan Korgeneral Twitty, öğle saatlerinde beraberinde bir grup askeri yetkili ile birlikte Ankara’ya geldi. Burada çeşitli temaslarda bulunan ve Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret eden Korgeneral Twitty ve beraberindeki ABD heyeti, öğle saatlerinde özel uçak ile Şanlıurfa’ya indi. Ziyaret öncesi geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanına gelen Korgeneral Twitty ve beraberindeki askeri heyet, daha sonra Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasına ilişkin günlerdir iki ülke askerlerinin toplantılar yaptığı Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’na geldi.

Yaklaşık 3 saat burada Türk askeri yetkililer ile toplantılar düzenleyen ve özellikle Güvenli Bölge’nin Türkiye sınırına derinliği konusunda istişarelerde bulunan Korgeneral Twitty daha sonra sınır hattına geldi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında sınır hattında bir süre inceleme yapan ABD’li Korgeneral ve beraberindeki askerler akşam saatlerinde yeniden Şanlıurfa’ya döndü ve özel uçakla kentten ayrıldı.

KONUYA İLİŞKİN MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Güvenli Bölge ile ilgili medyada yer alan haberlere ilişkin, Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenli Bölgeye yönelik olarak, ABD ile koordineli yürütülen faaliyetler MSB tarafından yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değildir."

(DHA)