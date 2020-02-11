  • Bist 100
    119798
  • Dolar
    6,0159
  • Euro
    6,5707
  • Altın
    304,3480
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kore ve Kıbrıs gazisi 97 yaşında avukatlık cübbesi giydi Kore ve Kıbrıs gazisi 97 yaşında avukatlık cübbesi giydi
Pentagon: Rusya'nın Libya'daki varlığı ABD'nin terörle mücadelesine engel Pentagon: Rusya'nın Libya'daki varlığı ABD'nin terörle mücadelesine engel
İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon'dan 'bağımsızlık' açıklaması İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon'dan 'bağımsızlık' açıklaması
DSÖ yeni tip koronavirüsün adını 'Covid-19' olarak değiştirdi DSÖ yeni tip koronavirüsün adını 'Covid-19' olarak değiştirdi
Mehmetçik ve sağlık ekipleri evinde mahsur kalan hastanın yardımına 'skorsky ile yetişti Mehmetçik ve sağlık ekipleri evinde mahsur kalan hastanın yardımına 'skorsky ile yetişti
Hamas Sözcüsü Berhum: Abbas, söylemlerin ötesine geçmeli, pratik adımlar atmalı Hamas Sözcüsü Berhum: Abbas, söylemlerin ötesine geçmeli, pratik adımlar atmalı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi! İşte ilk açıklama ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi! İşte ilk açıklama
Fenerbahçe-Kırklarelispoor CANLI Fenerbahçe-Kırklarelispoor CANLI
12 Şubat okullar tatil mi? İşte yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler 12 Şubat okullar tatil mi? İşte yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler
MSB: 51 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi MSB: 51 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi
NATO zirvesinde Akar'ın çantasında 'İdlib dosyası' da yer alacak NATO zirvesinde Akar'ın çantasında 'İdlib dosyası' da yer alacak
Filistin lideri Abbas BMGK'de: Barış hala mümkün, başarılabilir Filistin lideri Abbas BMGK'de: Barış hala mümkün, başarılabilir
BMGK'de Filistin lideri Abbas açıklama yaptı BMGK'de Filistin lideri Abbas açıklama yaptı
Pompeo: Türkiye'nin yanındayız Pompeo: Türkiye'nin yanındayız
750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı 750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Mossad eski Tahran şefinden itiraf: "Humeyni'ye suikast düzenleyin" teklifini, İsrail geri çevirdi Mossad eski Tahran şefinden itiraf: "Humeyni'ye suikast düzenleyin" teklifini, İsrail geri çevirdi
Diyarbakır HDP il binası önünde devam eden evlat nöbetinde 6. kavuşma Diyarbakır HDP il binası önünde devam eden evlat nöbetinde 6. kavuşma
AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline komik ceza AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline komik ceza
İran’da devrimin 41. yıl dönümü kutlandı İran’da devrimin 41. yıl dönümü kutlandı
AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: FETÖ ile mücadelede ters istikamette hareket ettiği bugün daha net ortaya çıktı AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: FETÖ ile mücadelede ters istikamette hareket ettiği bugün daha net ortaya çıktı
Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'ı hedef gösterdi, Ali Koç: Biz ne oynuyoruz hocam? Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'ı hedef gösterdi, Ali Koç: Biz ne oynuyoruz hocam?
Meteoroloji'den Karadeniz bölgesine uyarı Meteoroloji'den Karadeniz bölgesine uyarı
'28 Mart'ta görüşeceğiz başkan' '28 Mart'ta görüşeceğiz başkan'
Abdullah Avcı 'Gizli Sefer'e mi çıkıyor? Abdullah Avcı 'Gizli Sefer'e mi çıkıyor?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Şubat 2020 Salı 21:24:13 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 21:25:13

Kore ve Kıbrıs gazisi 97 yaşında avukatlık cübbesi giydi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı olan 97 yaşındaki emekli hakim albay Ali Cesuroğlu'na, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından avukatlık ruhsatı verilerek, cübbe giydirildi.

Kastamonu Baro Başkanlığı Toplantı Salonu'nda, 97 yaşındaki emekli hakim albay Ali Cesuroğlu'na avukatlık cübbesi giydirilmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, törende yer almaktan dolayı heyecan duyduğunu belirtti.

Ali Cesuroğlu'nun Kore ve Kıbrıs gazisi olduğunu da anlatan Metin Feyzioğlu, "Biz bugün bu vatanda huzur, güvenlik içerisinde yaşayabiliyorsak sizlerin sayesindedir. Bu, vatana göğüslerini siper etmiş, nice gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesindedir. Bu önemli bir an. 1920'de kurulmuş bir baro, 1923 doğumlu bir çınar, memleketin her köşesinde, memleketine hizmet etmiş ve avukatlık mesleğini seçmiş bir çınar. Bu bizim için müthiş bir şey. Varlığınızla güç buluyoruz. Bugün burada bulunmak bizim için büyük onur." dedi.

Cesuroğlu ise 76 sene önce liseden mezun olduğunu belirtti.

Ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Ankara Hukuk Fakültesine başladığını ifade eden Ali Cesuroğlu, şunları kaydetti:

"1948'de askeri hakim olarak mezun oldum. Ordunun muhtelif yerlerinde Genelkurmay dahil görevler yaptım. Yaptığım görevleri kendime göre önemli görüyorum. 1978'de emekli olup, doğduğum, büyüdüğüm, ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim Kastamonu'ya döndüm. Yaklaşık 12 sene evvel Kastamonu'da olmayan Muharip Gaziler Derneğini kurdum. Halen derneğin başkanlığını yapıyorum. Rabb'ime şükrediyorum, sağlığım iyi ve görevime devam ediyorum." diye konuştu.

Feyzioğlu, daha sonra Cesuroğlu'na avukatlık ruhsatı vererek, cübbesini giydirdi.

Törene, Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz, Kastamonu Baro Başkanı Özgür Demir ile avukatlar ve gaziler katıldı.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER