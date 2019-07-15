Köprüyü kapatarak darbeye başladılar
Vatandaşlar, ilk önce başkent Ankara’da, savaş uçaklarının alçak uçuşlarına anlam veremedi. O karanlık gecede tüm Türkiye, FETÖ’nün kanlı kalkışma girişiminde bulunduğunu Boğaziçi Köprüsü’nün kapatılmasıyla anladı.
Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda, 15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) içindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bir grup subay tarafından başlatılan darbe girişimi, Türkiye’nin dört bir köşesinde 22 saat gibi kısa bir sürede kontrol altına alındı. 15 Temmuz Cuma günü saat 22:00’de başlayan FETÖ kalkışması, 16 Temmuz cumartesi günü saat 20:02’de bozguna uğratılarak, bertaraf edildi. İhanet çetesinin darbe girişimi, eşzamanlı olarak Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü’nün bir grup askerce ele geçirilmesiyle başladı. Aynı saatlerde İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri yine bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı. Halkın direnişi üzerine cuntacılar, Boğaziçi Köprüsü’ne tanklarla girerek atış yaptı. Bir TOMA ve motosiklet isabet aldı. Darbeciler sivillerin üzerine hedef alarak yaylım ateşi açtı. Açılan ilk ateşte sivillerin arasında en ön safta yer alan Arter Ajans'ın sahibi reklamcı Erol Olçok’la 16 yaşındaki oğlu Abdullah Olçok yaşamını yitirdi.
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