Köprü cezalarının iade başvurusu ne zamana kadar yapılır? Hangi cezalar iade ediliyor? soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezalarının iadesi yapılıyor. Ceza iadelerini almak isteyen araç sahipleri köprü cezaları iadeleri hakkında araştırma yapıyor. Bu iadeler için araç sahiplerinin başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular için son tarihin kaçırılmaması gerekiyor. Köprü cezalarının iadeleri ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

HANGİ CEZALAR İADE EDİLİYOR?

AA'nın haberine göre, 12 Haziran'da yürürlüğe giren Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezalarına ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Bu kapsamda, verilmiş idari para cezalarına ilişkin tebliğde bulunulmazken, tebliğ edilenlerin tahsilatı yapılmıyor. Bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları ise iade edilecek.

Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon liranın iadesi yapılacak.

Düzenleme, 1 Ocak ile 12 Haziran (bu tarih hariç) arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan yasak geçişler nedeniyle kesilen idari para cezalarını kapsıyor.

KÖPRÜ CEZALARININ İADE BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

Köprü cezalarının iade başvurusu 2 Eylül'e kadar yapılabiliyor.

KÖPRÜ CEZALARININ İADE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ödenen idari para cezasının iadesi için dilekçeyle vergi dairelerine 2 Eylül'e kadar başvuru yapılacak. Buna göre, ödemenin vergi dairesine, bankalara ya da PTT'ye yapılmış olması halinde, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmek üzere herhangi bir vergi dairesine dilekçeyle başvuruluyor.

Ödemenin, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sanal POS üzerinden veya genel müdürlük adına açılmış posta çeki hesabına yapılmış olması durumunda dilekçe, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine gönderilmek üzere yine herhangi bir vergi dairesine iletiliyor.

Dilekçeler, başvuruyu alan vergi dairelerince, iadeyi yapacak vergi dairesine aynı gün elektronik ortamda iletiliyor. Vergi dairelerince iade işlemleri, 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.

Doğrudan muhasebe birimlerine yapılmış ödemeler için de ilgili muhasebe birimlerine yine 2 Eylül'e kadar müracaat edilecek.