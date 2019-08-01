01 Ağustos 2019 Perşembe 11:01:52 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:44:58
Konya'da kaçak kazı operasyonu: 6 şüpheli gözaltında
Cihanbeyli ilçesinde birinci derece sit alanında define aramak için kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
Gölyazı Mahallesi'nde birinci derecede sit alanı olarak korunan Karayusuf Yaylası'nda "define aramak için" kaçak kazı yapıldığına ilişkin ihbar alan ilçe jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Operasyonda kepçeyle kazı yapan M.K, C.M, H.D, A.Ö, R.K. ve F.Ö'yü yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA
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