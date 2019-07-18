Konya'da gasp şüphelisi saklandığı saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı
Konya'da Afganistan uyruklu kişi ile arkadaşını bıçak ve coplarla yaraladıktan sonra 7 bin 500 lirayı gasbeden aynı ülke vatandaşı şüpheli, saklandığı tavuk çiftliğinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sahipata Mahallesi'nde ikamet eden Afganistan uyruklu Gaybullah Abdul Hakim ile arkadaşının, yaklaşık iki ay önce 5 kişi tarafından bıçak ve coplarla darbedildikten sonra, 7 bin 500 liranın gasbedilmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Harekete geçen Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Afganistan uyruklu Mirad N, Tahir N, Abdolahad F, Ferhat S. ve Merrab S. (20) olduğunu belirledi.
Araştırmasını sürdüren polis, Merrab S'nin merkez Meram ilçesinde bir tavuk çiftliğinde saklandığını belirledi. Çiftliğe düzenlenen operasyonda Merrab S, polislerce yakalandı.
Öte yandan şüphelilerden, Abdolahad F'nin de olaydan kısa süre sonra yakalanıp, tutuklandığı belirtildi.
Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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