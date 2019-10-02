02 Ekim 2019 Çarşamba 10:37:03 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:38:03
Konya'da FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 19'u gözaltına alındı
Konya'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yeniden yapılandıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 19'u gözaltına alındı.
Konya'da FETÖ'nün yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor. Yeniden yapılandıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında göz altı kararı verildi.
Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
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