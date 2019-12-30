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30 Aralık 2019 Pazartesi 09:53:37 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 09:54:29

Konya'da bugün okullar tatil mi 2019? 30 Aralık Konya okullar tatil mi?

Konya'da bugün okullar tatil mi 2019? 30 Aralık Konya okullar tatil mi? soruları sabah saatleri itibari ile yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor. Konyalılar etkili kar yağışı dolayısı ile okulların bugün kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Konya'da okullar için tatil haberi geldi. Ancak bugün Konya'da bütün okullar mı tatil edildi, yoksa bazı okullar mı tatil edildi? İşte sorunun yanıtı..

30 Aralık Konya'da bugün okullar tatil mi 2019? merak ediliyor. Konya'da beklenen etkili kar yağışı nedeni ile öğrenciler ve veliler bugün okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek istiyor.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor. Yağışların özellikle güney ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, Konya'da bugün okullar tatil edildi mi? yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

30 ARALIK KONYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da bazı ilçelerdeki okullar bugün tatil oldu. Konya’da Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ve Ahırlı ilçelerinde okullar tatil edildi.

30 ARALIK KONYA HAVA DURUMU

Konya’da havanın 3°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle güney ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Antalya il geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak, Antalya il merkezi ile Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri)şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Beklenen kar yağışlarının; Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yükseklerinde yoğun (20-40 cm), Niğde ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerinde yoğun (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edildiğinden, başta İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayolları ve geçitler (Alacabel Geçidi, Sertavul Geçidi, Ulukışla ve Pozantı arasındaki karayolları ve geçitler) olmak üzere ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya il geneli, Isparta ve Burdur'un doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Antalya il merkezi, Mersin ve Adana çevrelerinde ise çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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