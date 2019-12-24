Konya'da aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Konya merkezli 23 ilde aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 şüpheli hakkında FETÖ'den yakalama kararı ç ıkarıldı
Konya merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamlar"ın verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt üyesi olduğu öne sürülen, 23'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, zanlıların yakalanması için Konya merkezli 23 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon başlattı.
(aa)
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