20 Mart 2020 Cuma 18:02:11 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 18:09:03
Konya'da 65 yaş üstüne ücretsiz toplu ulaşım geçici olarak durduruldu
Konya'da 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım kullanımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak durduruldu.
Konya Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 65 yaş üstü hemşerilerimizin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur." ifadesine yer verildi.
Öte yandan, kent içi ulaşımda toplu taşımayı kullanan yolcu sayısının yüzde 75 oranında azalması nedeniyle seferlerde yeniden düzenleme yapıldı.
AA
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