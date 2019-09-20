Konya Ilgın'daki hayvan pazarında 'veba' karantinası

Kadiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgın Belediyesi hayvan pazarındaki küçükbaş hayvanlarda veba hastalığının tespit edildiğini belirterek, pazara küçükbaş hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığını belirtti.

Küçükbaş hayvanlardan alınan örneklerin incelendiğini ve hastalığın veba olduğunun kesinleştiğini anlatan Kadiroğlu, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Aynı gün 10 kilometre yarıçapındaki alan karantina altına alındı. Personelimiz vebadan şüphelendikleri için numunelerin alındığı ilk gün aşılama çalışmalarına başladı. Çevre il ve ilçelerimize duyurularımız yapıldı. Sonuçlar gelene kadar 8 bin hayvanımız aşılandı. Bölgedeki 28 bin küçükbaş hayvanı aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Hayvan pazarı küçükbaş hayvan giriş ve çıkışları, idari ve fenni tedbirler tamamlanmasının ve hastalık sendromlarının yok olmasının ardından, 20 gün sonra tekrar açılacaktır. Olay kontrolümüz altında, hiçbir sıkıntı yok."

- 40 küçükbaş hayvan telef oldu

Öte yandan, ilçeye bağlı Mecidiye Mahallesi'nde veba teşhisi konulan 40 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

Dezenfekte işleminin ardından hayvanların, kireçleme yapılarak gömüldüğü öğrenildi.

- Olay

Konya'nın Ilgın ilçesindeki hayvan pazarında küçükbaş hayvanlarda dün tespit edilen veba hastalığı nedeniyle küçükbaş hayvan giriş ve çıkışının idari ve fenni tedbirler kalkıncaya kadar yasaklandığı açıklanmıştı.

(AA)