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01 Ağustos 2019 Perşembe 12:54:00 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:54:40

Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? Konut kredisi faiz oranları düştü mü?

Konut kredisi faiz oranlarında son durum merak ediliyor. Arama motorlarında 0.99 faizli konut kredisi veren banka var mı? Konut kredisi faiz oranları ne kadar? sorularının yanıtı araştırılıyor. Kredi kullanarak ev almak isteyen vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarında indirim yapılmasını bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu haftadan itibaren kredi faizlerinde indirim göreceğiz." demişti. Bakanın açıklamasının ardından ilk indirim Ziraat Bankasından geldi. Ziraat Bankası konut kredisi faizini 0.99'a indirdi.

Konut kredisi faiz oranlarında son durum merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranları ne kadar? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olakrak araştırılıyor. Kredi kullanarak ev almak isteyen vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Konut kredisi faiz oranlarında indirim yapılmasını bekleyen vatandaşlar "0.99 faizli konut kredisi veren banka var mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Bu haftadan itibaren kredi faizlerinde indirim göreceğiz." şeklindeki açıklamasının ardından ilk indirimi Ziraat Bankası yaptı. 

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına yüzde 0.99'a indirdi. Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi. Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'nı kullanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA ARACI
 

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kredi almadan önce kredi hesap makinelerinden ihtiyacınıza uygun bireysel kredi türünü seçerek; kredi tutarı, vade ve faiz oranıyla kredi hesaplamalarını yapabilir, örnek ödeme planınızı görüntüleyebilirsiniz.

TÜRKİYE İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İş Bankası konut kredi kullanımlarında faiz oranı hayat sigortalı aylık yüzde 1,72 belirlendi.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI  

Halkbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,53 belirlendi.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI  

Vakıfbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,49 belirlendi.

KONUT KREDİSİ İÇİN GEREKEN BELGELER

Nüfus cüzdanı

Adresi gösterir ikametgâh veya son üç aya ait fatura

Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu

Gelir durumunu gösteren belge;

Ücretli olarak çalışıyorsanız; 1 aydan eski olmayan, maaşta haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgileri ve işyeri sicil numarasını içeren gelir yazısı, 2 aydan eski olmayan bordro belgesi.

Serbest meslek sahibi ya da şirket ortağıysanız; Güncel vergi levhası ve yıllık gelir vergisi beyannamesi veya güncel işletme hesap özeti

Emekliyseniz; SGK’dan alınan emekli aylığı bildirim yazısı veya Emekli Sandığı’ndan emekli olunması durumunda emekli tanıtım kartı. Emekli kişi aynı zamanda çalışıyor ise, yukarıdaki belgelere ek olarak işyerinden alacağı bordro ya da gelir yazısı ile işveren tarafından SGK destek priminin ödendiğini gösterir belge.

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