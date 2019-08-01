Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? Konut kredisi faiz oranları düştü mü?
Konut kredisi faiz oranlarında son durum merak ediliyor. Arama motorlarında 0.99 faizli konut kredisi veren banka var mı? Konut kredisi faiz oranları ne kadar? sorularının yanıtı araştırılıyor. Kredi kullanarak ev almak isteyen vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarında indirim yapılmasını bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu haftadan itibaren kredi faizlerinde indirim göreceğiz." demişti. Bakanın açıklamasının ardından ilk indirim Ziraat Bankasından geldi. Ziraat Bankası konut kredisi faizini 0.99'a indirdi.
Konut kredisi faiz oranlarında son durum merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranları ne kadar? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olakrak araştırılıyor. Kredi kullanarak ev almak isteyen vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Konut kredisi faiz oranlarında indirim yapılmasını bekleyen vatandaşlar "0.99 faizli konut kredisi veren banka var mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Bu haftadan itibaren kredi faizlerinde indirim göreceğiz." şeklindeki açıklamasının ardından ilk indirimi Ziraat Bankası yaptı.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına yüzde 0.99'a indirdi. Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi. Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'nı kullanabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA ARACI
TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Kredi almadan önce kredi hesap makinelerinden ihtiyacınıza uygun bireysel kredi türünü seçerek; kredi tutarı, vade ve faiz oranıyla kredi hesaplamalarını yapabilir, örnek ödeme planınızı görüntüleyebilirsiniz.
TÜRKİYE İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
İş Bankası konut kredi kullanımlarında faiz oranı hayat sigortalı aylık yüzde 1,72 belirlendi.
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Halkbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,53 belirlendi.
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vakıfbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,49 belirlendi.
KONUT KREDİSİ İÇİN GEREKEN BELGELER
Nüfus cüzdanı
Adresi gösterir ikametgâh veya son üç aya ait fatura
Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu
Gelir durumunu gösteren belge;
Ücretli olarak çalışıyorsanız; 1 aydan eski olmayan, maaşta haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgileri ve işyeri sicil numarasını içeren gelir yazısı, 2 aydan eski olmayan bordro belgesi.
Serbest meslek sahibi ya da şirket ortağıysanız; Güncel vergi levhası ve yıllık gelir vergisi beyannamesi veya güncel işletme hesap özeti
Emekliyseniz; SGK’dan alınan emekli aylığı bildirim yazısı veya Emekli Sandığı’ndan emekli olunması durumunda emekli tanıtım kartı. Emekli kişi aynı zamanda çalışıyor ise, yukarıdaki belgelere ek olarak işyerinden alacağı bordro ya da gelir yazısı ile işveren tarafından SGK destek priminin ödendiğini gösterir belge.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonlarıyla terör örgütü PKK karıştı: Kolaysa gel kendin yap!
- Başkan Erdoğan YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir defterini imzaladı: TSK en büyük teminatımızdır!
- CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde FETÖ skandalı! Maaşların yarısı örgüte gitmiş
- Oktar'ın cezaevindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hanedanlık kurmuş! Tüm akrabaları belediyede