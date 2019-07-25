Kredi kullanarak ev almak isteyenler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararını ilgiyle bekledi. Vatandaşlar Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması ile bankaların konut kredi faiz oranlarında da indirim yapmasını istiyor. Ev sahibi olmak isteyenler "Konut kredisi faiz oranları 25 Temmuz'da ne kadar oldu? Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Konut kredisi faiz oranlarında son durum nedir?" sorularının yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı ve konut kredisi faiz oranları ile ilgili gelişmeler haberimizde.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verdi. Merkez Bankası faiz açıklanmasından sonra bankaların faiz oranlarında indirime gitmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın açıklamasından önceki bankaların konut kredisi faiz oranları haberimize.

25 TEMMUZ TÜRKİYE İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İş Bankası konut kredi kullanımlarında faiz oranı hayat sigortalı aylık yüzde 1,72 belirlendi.

25 TEMMUZ HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halkbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,53 belirlendi.

25 TEMMUZ VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,59 belirlendi.

25 TEMMUZ ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,5 belirlendi.

25 TEMMUZ GARANTİ BBVA BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Garanti BBVA konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,58 belirlendi.

25 TEMMUZ AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Akbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,49 belirlendi.

KONUT KREDİSİ NASIL ÇEKİLİR?

Konut kredisi kullanarak ev almak isteyenler istedikleri evi bulduktan sonra yine istedikleri bankadan kredi almak için online ya da şubeye giderek ilk müracaatını yapabiliyor. Kredi, evin maksimum yüzde 80'ine kadar verilebiliyor. Geri kalan tutarın peşinat olarak ödenmesi gerekiyor. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge istenebiliyor.