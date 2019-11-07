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07 Kasım 2019 Perşembe 11:10:04 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 11:16:24

Konut kredisi düşecek mi? Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek?

Konut kredisi düşecek mi? Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Samsun İş Dünyası Buluşması'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dar gelirlilere konut kredisi faizlerinin düşeceğinin müjdesini verdi. Detaylar haberimizde yer alıyor..

Konut kredisi düşecek mi? Konut kredisi faizleri ne zaman düşecek? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Samsun İş Dünyası Buluşması'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dar gelirlilere konut kredisi faizlerinin düşeceğinin müjdesini verdi. 

KONUT KREDİSİ DÜŞECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun İş Dünyası Buluşması'nda konuştu. Dar gelirlilere konut müjdesi veren Albayrak "20 yıl vadeli tarihin en düşük faiz oranı olacak." dedi. Bununla ilgili finansal altyapının da hazır olduğunu belirtti.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun İş Dünyası Buluşması'nda konuştu. Dar gelirlilere konut müjdesi veren Albayrak "20 yıl vadeli tarihin en düşük faiz oranı olacak." dedi. Bununla ilgili finansal altyapının da hazır olduğunu belirtti.

KONUT KREDİSİ İÇİN GEREKEN BELGELER

Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar.

Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

 

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