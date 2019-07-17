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17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:03:25

Kontrollü kaçışı açıklayamıyor

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin 3. yıldönümünde, 82 milyonun tek yürek olması CHP’yi rahatsız etti. AK Parti Sözcüsü Çelik, destansı direnişi itibarsızlaştırmaya çalışan CHP’lilere, darbecilerin tanklarının arasından Kılıçdaroğlu’nun 'muammalı' kaçışının perde arkasını sordu. 

FETÖ’nün darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla, TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu’nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına kürsüye çıkan Grup Başkanvekili Engin Özkoç, destansı 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’un yıldönümü için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ’cü darbecilerle ilgili en ufak bir tepki cümlesi yer almadı. Kılıçdaroğlu mesajında, 15 Temmuz ifadesini de kullanmadı. Karanlık o gecenin üzerinden 3 yıl geçti ancak CHP lideri ve partisinin skandal tavrının aynı şekilde devam ettiği bir kez daha gözler önüne serildi. 

HEDEFLERİ SİYASİ SABOTAJ 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP’ye sert tepki gösterdi. Sözcü Çelik, CHP’li Özkoç'a, “Direnişin yeniden anılması gereken bir günde, FETÖ'ye birkaç cümleyle değinip daha sonra Türkiye'nin meşru cumhurbaşkanını hedef almak, olsa olsa bir siyasi sabotajdır. Bir cümleyle FETÖ'ye değiniyorlar, sonra 50 cümleyle cumhurbaşkanını suçluyorlar. Bu, katille kurban arasında yer değiştirme siyasetidir. Darbecilerin Marmaris’te yapamadığı, yargı eliyle yapılmaya çalışılıyor” diyerek yanıt verdi. Çelik, “OHAL ilan edilmesini bile ‘darbe’ olarak nitelendirerek itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Kurdukları cümlelerle, FETÖ’yü örtbas etme borsası ortaya koyuyorlar” ifadelerini kullandı. “Yürekli bir savcı yok mu, bu yürekli bir savcı Sayın Cumhurbaşkanı'nı çağırmayacak mı” diyen Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının resmen siyasi sabotaj olduğunu belirten Çelik, “15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız öldürülmek istenirken, hükümet ortadan kaldırılmak istenirken, gerçek askerler, emniyet güçleri yok edilmek istenirken, kimlerin önünden tanklar çekilerek onların oradan güvenli bir şekilde çıkması söz konusu olmuştur. Neden bütün siyasiler öldürülmek istenirken sadece bir kişi için tanklar yolu açmıştır” dedi. 

OBJEKTİFLERE POZ BİLE VERDİ 

CHP lideri, darbe girişiminin kritik saatlerinde FETÖ’cülerin tanklarla kuşattığı Atatürk Havalimanı’ndan elini kolunu sallayarak ‘muammalı’ bir şekilde ayrılmıştı. Kılıçdaroğlu, 3 yıldır ‘kontrollü’ kaçışa dair kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapamadı. Genel başkanın o gece kim ya da kimlerle görüşerek, vatan evlatlarını şehit eden tankları önünden çektirdiği hala gizemini koruyor. Darbecilerin havalimanından ayrılmasının hemen ardından Kılıçdaroğlu, VIP’ten çıktı. Bu olay 6 dakika içinde yaşandı. Genel başkan, darbeci tankların önünden çekilip yolu açmasının ardından CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı’nın, ihanet çetesinin işgal ettiği hava harp okulunun yakınındaki evinde soluğu aldı. Çıplak elleriyle hainleri engellemeye çalışan milyonları, duşunu alıp giydiği takım elbisesiyle televizyondan izledi. Ayağındaki terlikleriyle objektiflere bile poz verdi. Kanlı darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından sadece yazılı bir açıklama yaparak kalkışmayı kınamakla yetindi. Bu durum, 15 Temmuz’dan önce katıldığı bir yayında “Kim darbe girişimi yaparsa o tankın önüne ilk ben çıkacağım” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu’na tepkilerin artmasına neden olmuştu. 

TANKLARI ÖNÜNDEN KİM ÇEKTİ? 

15 Temmuz’da darbecilerin kuşattığı Atatürk Havalimanı’ndan elini kolunu sallayarak çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kimlerle görüşüp tankları önünden çektirdiği hala bilinmiyor. Özel aracıyla havalimanından ayrılan Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinde duşunu alıp giydiği takım elbisesiyle darbe girişimini televizyondan takip etmişti. 

AB'NİN TAVRI SORU İŞARETİ 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği’nin, darbe girişiminin adını koyarak kınamaktan kaçınmasına tepki gösterdi.

Sözcü Çelik, darbe girişimi yaşandığında Avrupa Birliği’nden (AB) gelen mesajın Mısır'daki darbeyle ilgili ortaya konan mesajla aynı olduğunu ve buna büyük eleştiriler getirdiklerini hatırlattı. Çelik, “Maalesef 15 Temmuz'un 3. yıldönümünde yine bir açıklama yaptılar. 'O geceyi çok canlı bir şekilde hatırlıyoruz, Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz.' Açık ve net bir şekilde AB'nin bu darbe girişiminin adını koyarak kınamaktan kaçınmasındaki büyük soru işaretleri artarak devam etmektedir. Demokrasi konusunda, hukuk devleti konusunda bu kadar yüksek ilkelerden bahseden odakların, bu darbe girişimi karşısında bu derece geçiştirici üslupla konuşması kınanması gereken bir tutumdur” ifadelerini kullandı. 

ABD’den gecikmeli 15 Temmuz mesajı 

ABD Dışişleri Bakanlığı, FETÖ'nün hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümüne ilişkin bir gün sonra yazılı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında “ABD, 2016'da Türkiye'de yapılan darbe girişiminde yaralanan ve hayatını kaybedenlerin dost ve sevdiklerine en derin başsağlığı dileklerini sunuyor. Bu başarısız darbe girişimi, demokrasinin korunması ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini sağlamak için gösterilen azim ve güvenceye dair kesin bir hatırlatma idi” denildi. 

Kontrollü kaçışı açıklayamıyor
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