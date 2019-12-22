Kontrol noktasından uygulama yapan trafik polisi eşine de cezayı kesti
Batman'da görev yapan trafik polisi memuru Ahmet Eroğlu, trafik kontrolü sırasında denk geldiği eşine de cezayı kesti. Eksi ekraktan dolayı eşine ceza kesen trafik polisi memuru Eroğlu, kanunların, kuralların herkes için eşit şekilde geçerli olduğunu söyledi.
Gercüş Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Ahmet Eroğlu, Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki trafik denetimi sırasında eşi Kadriye Eroğlu'nun kullandığı aracı durdurdu.
Trafik polisi Eroğlu, araçtaki LPG sistemiyle ilgili evrak eksikliğinden dolayı eşine 108 lira para cezası kesti. Ahmet Eroğlu, AA muhabirine, kanunların, kuralların herkes için eşit şekilde geçerli olduğunu söyledi.
Uygulama sırasında birçok aracı durdurarak denetim yaptıklarını vurgulayan Eroğlu, "İlçede yaptığımız trafik uygulaması esnasında durdurduğumuz araçlar içerisinden biri de eşimindi. Normal rutin şekilde kontrol ettiğimizde evraklarda eksik gördüm. Araç üzerinde yapılan değişikliği 30 gün içerisinde ruhsata işlemediğinden dolayı 108 lira para cezası uyguladık." ifadesini kullandı.
Kadriye Eroğlu da uygulama sırasında eşinin kendisine eşit davrandığını ve ceza uyguladığını kaydetti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Yeni Tip Denizaltı Projesi Pirireis bugün havuza çekilecek
- Yerli otomobil bu kez de dışarıda görüntülendi
- Kontrol noktasından uygulama yapan trafik polisi eşine de cezayı kesti
- İçişleri Bakanlığı müfettişleri tespit etti: İmamoğlu, şirketine ait aracın 36 bin TL'lik masrafını belediyeye ödetti
- Rüşvete ses çıkarmamış