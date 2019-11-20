Konsoloslukta İslam'a hakaret
ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan personelin, zemzem suyuyla dalga geçtiği video büyük tepki topladı.
ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalıştığı iddia edilen Türk personel, Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamalarında İslamiyet’le alay etme saygısızlığında bulundu. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde, ellerindeki zemzem suyunu gösteren personelin, “Kendisi tamamıyla Mekke'den geliyor. Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz. Story'lerimden de izlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok” gibi çirkin ifadeler kullandı.
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