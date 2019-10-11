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11 Ekim 2019 Cuma 17:16:54 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 17:18:33

Komutanlardan 'beni de bölgeye gönderin' dilekçesi

Türkiye'nin büyük bir kararlılık ve başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Bölgeye intikal eden binlerce asker hedefler doğrultusunda adımlar atarken, harekat alanı dışında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Harekat bölgesinden farklı alanlarda görev yapan muvazzaf komutanların TSK'yı adeta dilekçe yağmuruna tuttuğu ve 'Çatışma bölgesine gitmek için gönüllüyüm. Beni de gönderin' şeklinde başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Turiye'nin kuzeyindeki terör bölgesinin temizlenmesi ve bu alanların gerçek sahiplerine teslim edilmesi için başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye'nin uzun zamandır yaptığı askeri yığınak, farklı hedefler için kullanılırken, bölge karadan ve havadan adeta ablukaya alınmış durumda.

Harekata giden askerlerin 'düğüne gidiyoruz', 'vatan için ölmeye hazırız', 'evdekiler bizi beklemesinler' gibi mesajları okuyanları duygulandırırken, cephe gerisinde de bu yönde gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

MUVAZZAF KOMUTANLARDAN 'BİZİ DE GÖNDERİN' DİLEKÇESİ

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, harekat alanının dışında bulunan yerlerden Ankara'ya çok sayıda dilekçe gönderildi.

Genelkurmay Başkanlığı'na sunulan dilekçelerde 'Barış Pınarı Harekat Alanı'nda gönüllü olarak görevlendirilme' talebi yer aldı.

Bu durum, sadece bölgedeki askerlerin değil, aynı zamanda Türkiye'nin oldukça farklı bölgelerinde görev üstlenen TSK mensuplarının da fedakarlıklarını gözler önüne serdi.

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