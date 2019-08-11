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11 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 00:29:47

'Komşularımız akıllarını başlarına toplasın'

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nın komuta kademesiyle birlikte incelemelerde bulunduğu KKTC'de, “Oldu bittiye izin vermeyeceğiz, herkes bunu böyle bilsin” dedi. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, KKTC'de komandoların eğitimini denetledi, kapalı Maraş bölgesinde havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Akar, “Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ada'daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin” dedi. 

AYRILMAZ BİR PARÇAMIZ 

TSK'nın 1974'ten beri Ada'daki mevcudiyetini koruduğunu belirten Akar, “Temel amacımız, ayrılmaz bir parçamız olan Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin buradaki varlıklarını ve güvenliklerini sağlamak. Bunu devam ettirmek için elimizden gelen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya kararlıyız. 45 yıl önce bakış açımız, çalışmamız, ana fikrimiz neyse bu aynen devam ediyor ve edecek” ifadelerini kullandı. 

Savunma Bakanı Akar komando birliğini ziyaretinde yerli ve milli piyade tüfeğini inceledi. 

GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARIN 

Türkiye'ye ait sondaj gemilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, TSK'nın en etkili unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın da bu gemilerin faaliyetlerini desteklediğini anlatan Akar şunları söyledi: “Biz 'barış' dedikçe bu zafiyet gibi, 'Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz' dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım. Yunanistan'da kurulan yeni hükümetin olaylara daha objektif yaklaşmasını, geçmişten ders çıkararak bakmalarını, olayları çözümsüz hale getirmeyi değil çöze çöze gitmeyi bir ilke olarak kabul etmelerini bekliyoruz.” 

 

 

Komandolar, 40 derece sıcakta sarp arazide engelleri aşarak güçlerini gösterdi. 

KOMANDOLARDAN GÖVDE GÖSTERİSİ 

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komando Alayı personeli nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi.

Savunma Bakanı Akar ve beraberindekiler, Alevkayası Kışlası'ndaki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komando Alayı'nı da ziyaret etti. Komandolar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Özel Görev Kuvveti'nce müşterek gerçekleştirilen pusu ve yakın muharebe eğitimlerini denetleyen Akar, dağcılık eğitimi faaliyetlerini de izledi. Komandolar, meskun mahal ve yakın muharebe atışlarında tam isabetle hedefler vururken, dağcılık eğitimi kapsamında geçilen sarp arazinin ardından askerler “Komando Andı”nı okuyarak gövde gösterisi yaptı. 

MARAŞ'A HAVADAN İNCELEME 

Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi, öğle yemeğini komandolarla karavanadan yedikten sonra Komutanlıktan ayrıldı. Daha sonra Maraş Emniyet Komutanlığı'nda brifing alan Akar ve beraberindekiler, kapalı Maraş bölgesinde helikopterle havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Buradan Paşaköy'deki 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar ve komutanlar, personelle bir araya geldi. 

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