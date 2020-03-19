19 Mart 2020 Perşembe 15:10:33 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 15:16:41
Komedyen Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı
"Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, konunun her yönüyle araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verildiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında çalışmalar sürüyor.
(AA)
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