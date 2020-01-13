Komandolar yakın boğuşma eğitimiyle düşmanların korkulu rüyası oluyor
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Jandarma Komando Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur Komutanlığında yapılan yakın boğuşma eğitimine ilişkin video paylaşıldı. Komandolar yakın boğuşma eğitimiyle düşmanların korkulu rüyası oluyor
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Jandarma Komando Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur Komutanlığında yapılan yakın boğuşma eğitimine ilişkin video paylaşıldı.
Görüntülerde, Tabur Komutanlığında bulunan personellerin yakın boğuşma eğitimi ve gösterileri yer alıyor. Jandarma komandolar aldıkları özel eğitimle beraber, düşmanların korkulu rüyası oluyor. Yakın boğuşma eğitimi alan personel, Jandarma Özel Harekat birimleri başta olmak üzere Jandarma Komando Birlikleri, koruma ile ilgili birimlerde görevlendiriliyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İçişleri Bakanı Soylu canlı yayında rahatsızlandı, burnundan kan geldi
- Mardin'de tutuklanan rahibin, PKK'lı teröristleri manastırda sakladığı ortaya çıktı
- Sağlık Bakanlığı 81 ile 'çok acele' ibareli yazı: O ilacın kullanımını durdurun
- Moskova’da kritik Libya zirvesi! Nurşin Ateşoğlu konuştu
- 'Keşke bir silahım olsaydı. Hem ben hem kardeşim daha az acı çekerdi'