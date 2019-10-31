Kolonya Cumhuriyeti konusu ne? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları kimler?
Kolonya Cumhuriyeti konusu ne? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları kimler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kolonya Cumhuriyeti, bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Daha önce filmi izlemeyenler ile yeniden izlemek isteyenler Kolonya Cumhuriyeti'nin bugün saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Kolonya Cumhuriyeti filmi ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.
Kolonya Cumhuriyeti filmi, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Kolonya Cumhuriyeti konusu ne? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları kimler? soruları arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Kolonya Cumhuriyeti filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Kolonya Cumhuriyeti filmini daha önce izlemeyenler ile yeniden izlemek isteyenler, filmin saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kolonya Cumhuriyeti hakkında merak edilen detayların tümü haberimiz içerisinde yer alıyor.
KOLONYA CUMHURİYET KONUSU NE?
Filmde il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan Peker Mengen, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybeder ve Amerika ile savaşa girer. Ülke sınırlarından atılan 5000 nüfuslu beldede yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalan Peker Menge, bir yandan Amerika ile uğraşırken bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarını tadıyor ve bu uğurda bir uzaylıdan bile yardım alıyor.
Muğla'nın Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekimi gerçekleştirilen Kolonya Cumhuriyeti’nin yapımcılığını Necati Akpınar üstleniyor, görüntü yönetmeni koltuğunda ise Özgür Eken oturuyor.
KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI KİMLER?
Çağlar Çorumlu Peker Mengen
Büşra Pekin Mualla/Ajan Smith
Mahir İpek Hilmi
Uğur Bilgin Bahtiyar
Ersin Korkut Salih
Gülhan Tekin Macide
Öner Ateş Muhabir Ümit
KOLONYA CUMHURİYETİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Kolonya Cumhuriyeti filmi, bugün saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yayınlanacak.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık itfaiye için aldırdığı lüks arazi aracını makam aracına çevirdi
- Rusların Suriye'de koruduğu petrol kuyuları
- Akşam Gazetesi yazarı Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu: Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile ABD'nin yüzyıllık projesini yerle bir etti
- Tel Abyad'da temizlik devam ediyor
- Başkan Erdoğan Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti