Kolonya Cumhuriyeti konusu ne? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları kimler?

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KOLONYA CUMHURİYET KONUSU NE?

Filmde il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan Peker Mengen, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybeder ve Amerika ile savaşa girer. Ülke sınırlarından atılan 5000 nüfuslu beldede yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalan Peker Menge, bir yandan Amerika ile uğraşırken bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarını tadıyor ve bu uğurda bir uzaylıdan bile yardım alıyor.

Muğla'nın Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekimi gerçekleştirilen Kolonya Cumhuriyeti’nin yapımcılığını Necati Akpınar üstleniyor, görüntü yönetmeni koltuğunda ise Özgür Eken oturuyor.





KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağlar Çorumlu Peker Mengen

Büşra Pekin Mualla/Ajan Smith

Mahir İpek Hilmi

Uğur Bilgin Bahtiyar

Ersin Korkut Salih

Gülhan Tekin Macide

Öner Ateş Muhabir Ümit

KOLONYA CUMHURİYETİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kolonya Cumhuriyeti filmi, bugün saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yayınlanacak.