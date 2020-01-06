Kod Adı Olympus konusu ne? Kod Adı Olympus ne zaman çekildi?

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KOD ADI OLYMPUS NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2013 yılında vizyona girdi.

KOD ADI OLYMPUS KONUSU NE?

Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir simi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon'un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike'ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.

KOD ADI OLYMPUS OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler,

Aaron Eckhart,

Morgan Freeman