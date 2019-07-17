Kocaeli'de PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde hakkında gözaltı kararı çıkartılan 5 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda E.A. ile sosyal medya üzerinden bu örgütün propagandasını yapan G.M. ve B.A. gözaltına alındı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
AA
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