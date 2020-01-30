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30 Ocak 2020 Perşembe 13:02:58 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 13:04:56

Koca Yusuf kimdir? Koca Yusuf tarihte kimdir? İşte merak edilenler..

Koca Yusuf kimdir? Koca Yusuf tarihte kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Dünyanın büyük bir endişeyle takip ettiği koronavirüs salgınında vaka sayısı 7 bini bulurken, ölü sayısı da 170 oldu. Türkiye Çin'de bulunan vatandaşları için harekete geçti. Çin'de koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı 'Koca Yusuf' operasyonuyla tahliye edilecek. Bunun üzerine vatandaşlar "Koca Yusuf" hakkında araştırma yapmaya başladı. Detaylar haberimizde..

Koca Yusuf kimdir? Koca Yusuf tarihte kimdir? merak ediliyor. Çin'de koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı 'Koca Yusuf' operasyonuyla tahliye edilecek. Bunun üzerine vatandaşlar "Koca Yusuf" hakkında araştırma yapmaya başladı. Koca Yusuf ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

TARİHTE KOCA YUSUF KİMDİR?

Koca Yusuf, Deliormanlı Türk güreşçi. Mindere çıkan ve grekoromen güreşi yapan ilk Türk pehlivanı olduğu sanılmaktadır. 1885 yılında Kırkpınar başpehlivanı olmuş; 1894 yılından itibaren Avrupa ve ABD'de devrin en ünlü güreşçileri ile güreşmiştir. 138 kilo sıkletindeki sporcu, 1.88 metre boyundaydı. 

KOCA YUSUF İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

1856 yılında Şumnu, Bulgaristan'da doğdu. Dünyaca ünlü Deliormanlı Türk güreşçidir. Güreşin efsanevi isimlerinden olan Yusuf, 120 okkalık (144 kg) gövdesi, güreş becerisi, gücü ve sporcu ahlakı ile "Koca" lakabını almıştır. Ona "Koca" lakabı Filozof Rıza Tevfik tarafından sonradan verilmiştir.

Koca Yusuf dönemin ünlü pehlivanlarından Nasçıköylü Kel İsmail Pehlivan'ın çırağı olarak çok ufak yaşta güreşe başladı. Uzun süre Kırkpınar başpehlivanlığını elinde bulunduran Kel Aliço ile güreşti. Adalı Halil'i iki kez ardarda yendi. Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murat ve Sultan II.Abdülhamit döneminde pek çok güreş yaptı.

1897'de Avrupa'ya gitti ve Paris'te minder güreşinin kurallarını öğrendi. Bu dönemde güreştiği ve döneminin önemli sporcuları olan Olsen, Pons, Fournier ve Sebes gibi isimlerin tamamını yendi. Avrupa'da büyük ün kazanınca Amerika Birleşik Devletleri'nden davet aldı ve oraya gitti. Orada da yaptığı bütün güreşleri kazandı. Yendiği güreşciler arasında ünlü Jenkins ve Amerika Şampiyonu unvanını taşıyan Robert de vardır.

Türkiye'ye dönmek üzere 21 Mayıs 1898'de Fransız bandıralı La Bourgogne transatlantiği ile yola çıkan Koca Yusuf, bindiği geminin 4 Temmuz sabahı New York'un kuzeydoğusundaki Sable Adası'nın 60 mil açıklarında İrlanda bandıralı Crmartyshire şilebiyle çarpışıp batması sonucu tüm yolcular ve mürettebatla birlikte boğularak ölmüştür. Cesedi Atlantik Okyanusu'nda kaybolmuştur.

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