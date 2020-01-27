Kobe Bryant'ın lakabı Black Mamba ne demek? Black Mamba Türkçesi ne?

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KOBE BRYANT'UN LAKABI BLACK MAMBA NE DEMEK?

Kobe Bryant oyun tarzı olarak saldırgan bir yılan türü olan Black Mamba’ya benzetilmiştir.

Kara mamba (Dendroaspis polylepis), Elapidae familyasından son derece saldırgan ve zehirli bir yılan türü. Anavatanı Afrika olup, dünyanın ikinci en uzun zehirli yılanıdır.

Erişkin kara mambaların ortalama boyu 2,5 metre civarındadır. En büyükleri ise 4,5 metre kadar olabilirler. Kara mambalar isimlerini zeytin yeşiline çalan vücut renklerinden değil, ağızlarının içindeki siyah renkden alırlar. Kara mambanın karada yaşayan en hızlı yılan olduğu bilinmektedir. İddialara göre saatte 20 km. civarı bir hıza ulaşabilir.

Kara mambanın tek bir ısırığı 100 civarı insanı öldürmeye yetecek kadar zehir içerir. Gerekli panzehir uygulanmadığı zaman ölüm kesindir. Ölüm oranı yüzde yüz olan tek yılandır. Kara mamba son derece agresif bir yılandır. Kendini tehdit altında hissettiği zaman çoğu yılanın aksine kaçmak yerine saldıracaktır. Kara mamba saldırı pozisyonu aldığı zaman boynunu düzleştirir, yüksek sesle tıslar ve siyah ağzı ile dişlerini gösterir. Vücudunun üçte biri kadar uzaklığa saldırabilir. Bu da yaklaşık olarak 1.20 metreye denk gelmektedir. Bu sayede birçok yılanın aksine kafa ve vücuda saldırır.