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27 Ocak 2020 Pazartesi 09:45:38 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 09:47:16

Kobe Bryant'ın lakabı Black Mamba ne demek? Black Mamba Türkçesi ne?

Kobe Bryant'ın lakabı Black Mamba ne demek? Black Mamba Türkçesi ne? merakla araştırılıyor. Basketbolun en efsane isimleri arasında yer alan Kobe Bryant dün bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Black Mamba lakabıyla da anılıyordu. Kobe Bryant için lakabı Black Mamba'yı kullanarak sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapanlar bu lakabın ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Kobe Bryant'ın lakabı Black Mamba ne demek? Black Mamba Türkçesi ne? sorularının yanıtı haberimizde..

Basketbolun en efsane isimleri arasında yer alan Kobe Bryant dün bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Black Mamba lakabıyla da anılıyordu. Kobe Bryant için lakabı Black Mamba'yı kullanarak sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapanlar bu lakabın ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.Kobe Bryant'ın lakabı Black Mamba ne demek? Black Mamba Türkçesi ne? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kobe Bryant'ın lakabı Black Mamba kelimesinin Türkçesi ve anlamı haberimizde..

KOBE BRYANT'UN LAKABI BLACK MAMBA NE DEMEK?

Kobe Bryant oyun tarzı olarak saldırgan bir yılan türü olan Black Mamba’ya benzetilmiştir.

Kara mamba (Dendroaspis polylepis), Elapidae familyasından son derece saldırgan ve zehirli bir yılan türü. Anavatanı Afrika olup, dünyanın ikinci en uzun zehirli yılanıdır.

Erişkin kara mambaların ortalama boyu 2,5 metre civarındadır. En büyükleri ise 4,5 metre kadar olabilirler. Kara mambalar isimlerini zeytin yeşiline çalan vücut renklerinden değil, ağızlarının içindeki siyah renkden alırlar. Kara mambanın karada yaşayan en hızlı yılan olduğu bilinmektedir. İddialara göre saatte 20 km. civarı bir hıza ulaşabilir.

Kara mambanın tek bir ısırığı 100 civarı insanı öldürmeye yetecek kadar zehir içerir. Gerekli panzehir uygulanmadığı zaman ölüm kesindir. Ölüm oranı yüzde yüz olan tek yılandır. Kara mamba son derece agresif bir yılandır. Kendini tehdit altında hissettiği zaman çoğu yılanın aksine kaçmak yerine saldıracaktır. Kara mamba saldırı pozisyonu aldığı zaman boynunu düzleştirir, yüksek sesle tıslar ve siyah ağzı ile dişlerini gösterir. Vücudunun üçte biri kadar uzaklığa saldırabilir. Bu da yaklaşık olarak 1.20 metreye denk gelmektedir. Bu sayede birçok yılanın aksine kafa ve vücuda saldırır.

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